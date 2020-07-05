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Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса из Еревана
Вывозной рейс Ереван - Краснодар, который должен был состояться 6 июля, перенесен на 7 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, краснодар, ереван, армения, общество

Минкомсвязь сообщила о переносе вывозного рейса из Еревана

15:31 05.07.2020 (обновлено: 16:10 05.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывозной рейс Ереван - Краснодар, который должен был состояться 6 июля, перенесен на 7 июля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Изменились дата, время и номер рейса Ереван - Краснодар на 6 июля. Теперь рейс U6 8640 Ереван - Краснодар вылетает 7 июля в 16.25 по местному времени (15.25 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Армения - РФ".
В опубликованных списках пассажиров этого рейса 181 человек.
Как позднее сообщила Минкомсвязь РФ, в этот же день, 7 июля, состоится рейс U6 8704 Ереван – Жуковский. Рейс вылетает в 16.45 по местному времени (15.45 мск).
Билеты на оба рейса стоят 200 евро.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КраснодарЕреванАрменияОбщество
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