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Власти Сахалина назвали изоляцию прибывших из Бурятии рабочих законной
Прибывшие на Сахалин на заработки жители Бурятии находятся в изоляции согласно постановлению Роспотребнадзора, заявила в воскресенье пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:28
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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353
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сахалин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Власти Сахалина назвали изоляцию прибывших из Бурятии рабочих законной

15:28 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл - РИА Новости. Прибывшие на Сахалин на заработки жители Бурятии находятся в изоляции согласно постановлению Роспотребнадзора, заявила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Ранее Sakhalin.info сообщало, что трое из 15 жителей Бурятии, прибывших на остров на заработки во время сезонного промысла рыбы, объявили голодовку из-за длительной изоляции в одном из обсерваторов Сахалина. Люди прилетели из Улан-Удэ еще 15 июня с отрицательными тестами на коронавирус, но после обязательной пятидневной изоляции этот режим им продлевали. Гости жаловались на условия содержания в палате, в которой из-за низкой температуры приходилось находиться в теплой одежде.
"В соответствии с ранее действовавшими алгоритмами все проходили контрольные мероприятия по выявлению особо опасной инфекции. В связи с тем, что трое человек являлись лицами первого контакта по заболевшему, Роспотребнадзором были продлены сроки изоляции до получения достоверного результата", - говорится в распространенном пресс-релизе.
По информации властей региона, рабочие живут в комнатах гостиничного типа, питание готовится в соответствии с больничными нормативами. Дополнительное отопление не предусмотрено, так как в данный период отопительный сезон в Сахалинской области прекращён, температурный режим соответствует нормам.
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"Сегодня, в связи с тем, что постояльцы высказывали угрозы поджога, администрация учреждения была вынуждена вызвать полицию для урегулирования конфликта. Решение вопроса о сроках изоляции будет принято Роспотребнадзором после получения данных анализов. В настоящее время они находятся в работе", - отмечается в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в областной прокуратуре, ведомство организовало проверку по информации СМИ о том, что "прибывшие из Бурятии рыбообработчики объявили голодовку из-за длительной обсервации". При наличии оснований, добавляет пресс-служба прокуратуры, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.
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СахалинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
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