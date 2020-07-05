Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователь платформы Пользователь платформы Sina рассказал о "воинственных русских", купающихся при 70-градусных морозах, и объяснил, почему это возможно.

Автор пишет, что жителей России многие китайцы считают очень воинственными людьми из-за стойкости к морозам. По его словам, экстремально низкие температуры россиянам просто нипочем.

"Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках", — удивился блогер.

Он обратил внимание на якутское село Оймякон — признанный полюс холода. Автор назвал морозы в тех местах ужасающими.

"Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!" — отметил блогер.

Он рассказал, что в Оймяконе есть место, где вода не замерзает даже зимой, хотя все вокруг покрыто толстым слоем льда. Автор материала объяснил, что там находится горячий источник. Само название села Оймякон означает "незамерзающая вода".

Именно из-за этого источника русские не боятся замерзнуть, пишет блогер.

"Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли... Об этом даже думать приятно!" — говорится в статье.

Он назвал это место волшебным и отметил большой интерес туристов к нему.

"Мы еще раз убеждаемся, что наш мир полон чудес! Горячие источники в холодной Сибири тому подтверждение", — заключил автор.