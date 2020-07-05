Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573915697.html
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Пользователь платформы Sina рассказал о "воинственных русских", купающихся при 70-градусных морозах, и объяснил, почему это возможно. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:24
россия
республика саха (якутия)
оймякон
китай
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795920_0:26:2048:1178_1400x0_80_0_0_27a71e66a6fd74f5eca087e1d4197978.jpg
https://ria.ru/20200627/1573562936.html
https://ria.ru/20200601/1572302650.html
Вирусы разносят русичи!! Поэтому россиян боится весь мир!! А в Китае стерильно!!
33
7
россия
республика саха (якутия)
оймякон
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795920_0:26:2048:1178_1400x0_80_0_0_27a71e66a6fd74f5eca087e1d4197978.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795920_0:54:2048:1590_1400x0_80_0_0_a2606cd6ebdadeb3f9de11a73fe283fd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795920_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_810c6f79b9e99bed907bd62b1f091eeb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика саха (якутия), оймякон, китай, общество, в мире

Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода

15:25 05.07.2020 (обновлено: 16:24 05.07.2020)
9643
© РИА Новости / В. ЯковлевЗаготовка воды в поселке Оймякон
Заготовка воды в поселке Оймякон
© РИА Новости / В. Яковлев
Заготовка воды в поселке Оймякон. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователь платформы Sina рассказал о "воинственных русских", купающихся при 70-градусных морозах, и объяснил, почему это возможно.
Автор пишет, что жителей России многие китайцы считают очень воинственными людьми из-за стойкости к морозам. По его словам, экстремально низкие температуры россиянам просто нипочем.
"Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках", — удивился блогер.
Он обратил внимание на якутское село Оймякон — признанный полюс холода. Автор назвал морозы в тех местах ужасающими.
Борщ
27 июня, 17:12
Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
"Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!" — отметил блогер.
Он рассказал, что в Оймяконе есть место, где вода не замерзает даже зимой, хотя все вокруг покрыто толстым слоем льда. Автор материала объяснил, что там находится горячий источник. Само название села Оймякон означает "незамерзающая вода".
Именно из-за этого источника русские не боятся замерзнуть, пишет блогер.

"Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли... Об этом даже думать приятно!" — говорится в статье.

Он назвал это место волшебным и отметил большой интерес туристов к нему.
"Мы еще раз убеждаемся, что наш мир полон чудес! Горячие источники в холодной Сибири тому подтверждение", — заключил автор.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Озеро Байкал
1 июня, 16:26
Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России
274422274
Обсудить 7
РоссияРеспублика Саха (Якутия)ОймяконКитайОбществоВ мире
Популярные комментарии
Вирусы разносят русичи!! Поэтому россиян боится весь мир!! А в Китае стерильно!!
5 июля, 16:20
Максим Буланов
7500120
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Кадр из фильма Каникулы Президента
Актер из "Ералаша" и "Папиных дочек" попал в больницу
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Девушка показывает язык
Врачи рассказали, как определить болезни по языку
Роман Путин
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Место преступления в США
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Актер Вилле Хаапасало
Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Вид на город Паттайя
В Паттайе задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния