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В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек
Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:22
демократическая республика конго
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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демократическая республика конго, в мире

В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек

15:22 05.07.2020
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CC BY 2.0 / Teseum / Goma AirportАэропорт Гома в Демократической республике Конго
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго
CC BY 2.0 / Teseum / Goma Airport
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite.
По данным портала, инцидент произошел в субботу, среди жертв были пассажиры двух автомобилей, которые направлялись в населенный пункт Мааги. Всего, согласно информации портала, в результате атаки погибли двое военных, трое полицейских и шесть мирных жителей.
Полиция Конго
3 июня, 16:17
Во время атаки боевиков на северо-востоке ДР Конго погибли 16 человек
"Сражения не было. Злоумышленники были в горах, они нацелились на эти машины и вели огонь издалека", - сообщил порталу представитель вооруженных сил ДРК.
CODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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