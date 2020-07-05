В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite

По данным портала, инцидент произошел в субботу, среди жертв были пассажиры двух автомобилей, которые направлялись в населенный пункт Мааги. Всего, согласно информации портала, в результате атаки погибли двое военных, трое полицейских и шесть мирных жителей.

"Сражения не было. Злоумышленники были в горах, они нацелились на эти машины и вели огонь издалека", - сообщил порталу представитель вооруженных сил ДРК.