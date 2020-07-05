https://ria.ru/20200705/1573915639.html
В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек
Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков "Объединения для развития Конго" CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:22
2020-07-05T15:22
демократическая республика конго
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572414068.html
https://ria.ru/20200517/1571579611.html
демократическая республика конго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156322/51/1563225157_0:306:2272:1584_1400x0_80_0_0_c05c9fb74d58a0bef928aaeb8f4a9a4f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демократическая республика конго, в мире