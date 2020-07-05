Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573915455.html
В Кемерово в ДТП с грузовиком погибли три человека
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:45
кемерово
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1400x0_80_0_0_b232fb4a36c13ca9fd8eef785fb9e3fe.jpg
https://ria.ru/20200705/1573908581.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1400x0_80_0_0_b232fb4a36c13ca9fd8eef785fb9e3fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_376:323:2675:2047_1400x0_80_0_0_e78bdaa5c5954e3b36e53b39d7ecac90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_842:476:2413:2047_1400x0_80_0_0_94270e9355d2219a2ddd87ae25a1c43a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемерово, кемеровская область, происшествия

В Кемерово в ДТП с грузовиком погибли три человека

15:15 05.07.2020 (обновлено: 15:45 05.07.2020)
3836
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 5 июл — РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там уточнили, что авария произошла на 302-м километре трассы Р-255 около 17:50 (13:50 мск).
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок. Все находились в автомобиле ВАЗ-2110", — добавил собеседник агентства.
Кем друг другу приходятся погибшие, пока установить не удалось, возраст ребенка также неизвестен.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, все трое погибли до прибытия скорой помощи.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Вчера, 10:42
На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, погиб человек
42021211
Обсудить 0
КемеровоКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Место преступления в США
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области
Кадр из фильма Каникулы Президента
Актер из "Ералаша" и "Папиных дочек" попал в больницу
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Заготовка воды в поселке Оймякон
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Машина скорой помощи в Польше
В Польше упал спортивный самолет
Девушка показывает язык
Врачи рассказали, как определить болезни по языку
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Президент Украины Владимир Зеленский
Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Сергей Цеков
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния