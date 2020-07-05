В Кемерово в ДТП с грузовиком погибли три человека

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок. Все находились в автомобиле ВАЗ-2110", — добавил собеседник агентства.