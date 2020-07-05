Европейские раввины поддержали бойкот Facebook мировыми брендами

Раввин заявил, что антисемитские послания и комментарии необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких дней или недель проверок. Гольдшмидт также отметил, что подобный подход нужен не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения совершений преступлений в реальном мире.