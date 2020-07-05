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Ирландия отменит карантин для приезжающих из стран из "зеленого" списка
Министр транспорта Ирландии Имон Райан заявил, что прибывающие из так называемого "зеленого" списка стран могут быть освобождены от обязательного карантина с 20 РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лео варадкар, новости - туризм, ирландия, в мире

Ирландия отменит карантин для приезжающих из стран из "зеленого" списка

15:15 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министр транспорта Ирландии Имон Райан заявил, что прибывающие из так называемого "зеленого" списка стран могут быть освобождены от обязательного карантина с 20 июля.
"Мы начнем открывать рейсы с теми странами, где ситуация похожа на нашу, если не лучше, чем у нас - с так называемым "зеленым" списком. Он (список - ред.) будет опубликован 20 июля или раньше, "зеленый" список будет действовать после этой (даты - ред.)", - сказал Райан в интервью радиостанции Newstalk.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "зеленый" список стран будет составлен на основе различных эпидемиологических критериев ЕС, при этом он будет пересматриваться каждые две недели. Власти Ирландии планировали упростить въезд для прибывающих из ряда стран с 9 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЛео ВарадкарНовости - ТуризмИрландияВ мире
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