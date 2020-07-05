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Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Одиннадцать украинских компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались "оптимизацией налогов", сообщил проект журналистских... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:07
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200701/1573748345.html
https://ria.ru/20200611/1572786416.html
Что слуги П.Порошенко, что "слуги народа" В.Зеленского - все они одним миром мазаны не в библейском смысле.
16
Мошенник про мошенничество, так это мило!
12
7
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского

15:01 05.07.2020 (обновлено: 16:07 05.07.2020)
11946
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Одиннадцать украинских компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались "оптимизацией налогов", сообщил проект журналистских расследований "Спостерігач" ("Наблюдатель") на Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко.
Журналисты обратили внимание, что, по данным сервиса открытых данных YouControl, начиная с 2014 года во всех 11 компаниях снизилось официальное количество работников. Две фирмы вообще не вели деятельность после 2009-го, а еще пять работали с убытками. Отмечается, что некоторые из них сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.
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"Они полностью "в тень" перевели штат, то есть в них учитывались один-два работника, и фактически большинство было в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и доходов", — объяснила финансист Наталья Лютикова.

В материалах проекта говорится, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев направил запрос в Государственную фискальную службу и ему разрешили ознакомиться с информацией о налогах на прибыль этих 11 компаний.
"Можно абсолютно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе "Уплаченный налог на прибыль" за определенный год очень красноречивые нули", — рассказал Арьев.
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Обсудить 7
Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что слуги П.Порошенко, что "слуги народа" В.Зеленского - все они одним миром мазаны не в библейском смысле.
5 июля, 15:14
vv.p.neznamov
1510000
Мошенник про мошенничество, так это мило!
5 июля, 15:40
Smoļenskas Bērnus
1020000
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