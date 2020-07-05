Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Одиннадцать украинских компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались "оптимизацией налогов", сообщил проект журналистских расследований "Спостерігач" ("Наблюдатель") на Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко.
Журналисты обратили внимание, что, по данным сервиса открытых данных YouControl, начиная с 2014 года во всех 11 компаниях снизилось официальное количество работников. Две фирмы вообще не вели деятельность после 2009-го, а еще пять работали с убытками. Отмечается, что некоторые из них сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.
"Они полностью "в тень" перевели штат, то есть в них учитывались один-два работника, и фактически большинство было в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и доходов", — объяснила финансист Наталья Лютикова.
В материалах проекта говорится, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев направил запрос в Государственную фискальную службу и ему разрешили ознакомиться с информацией о налогах на прибыль этих 11 компаний.
"Можно абсолютно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе "Уплаченный налог на прибыль" за определенный год очень красноречивые нули", — рассказал Арьев.
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