Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского

Журналисты обратили внимание, что, по данным сервиса открытых данных YouControl, начиная с 2014 года во всех 11 компаниях снизилось официальное количество работников. Две фирмы вообще не вели деятельность после 2009-го, а еще пять работали с убытками. Отмечается, что некоторые из них сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.