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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах впервые с начала эпидемии составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:59
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коронавирус covid-19
филиппины
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире

На Филиппинах зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

14:59 05.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах впервые с начала эпидемии составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние 24 часа были подтверждены 2 434 случая инфицирования. Общее число зараженных достигло 44 254 человек.
"В связи с тем, что в стране продолжают смягчать карантинные меры, сегодняшний прирост может быть связан с увеличением контактов среди населения", - говорится в сообщении минздрава.
Кроме того, подтверждены семь летальных исходов. Всего с начала эпидемии умерли 1 297 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечились 11 942 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФилиппиныВ мире
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