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На Филиппинах зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах впервые с начала эпидемии составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:59
2020-07-05T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, филиппины, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах
впервые с начала эпидемии составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние 24 часа были подтверждены 2 434 случая инфицирования. Общее число зараженных достигло 44 254 человек.
"В связи с тем, что в стране продолжают смягчать карантинные меры, сегодняшний прирост может быть связан с увеличением контактов среди населения", - говорится в сообщении минздрава.
Кроме того, подтверждены семь летальных исходов. Всего с начала эпидемии умерли 1 297 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечились 11 942 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.