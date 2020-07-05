В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США

На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хештегом "Видение2020". По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден . При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты от третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.

По словам Паниной, сроки регистрации кандидатов в президенты США уже вышли и в этом году Уэст не сможет выдвинуться в качестве третьего кандидата, как это сделал миллиардер Перо.

"Однако не исключено, что речь может пойти о попытке создания движения чернокожих американцев, альтернативного протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры. Подобную идею, в частности, недавно высказывал первый чернокожий миллиардер Роберт Джонсон, прославившийся требованием выплаты компенсации чернокожим как жертвам работорговли в размере 14 триллионов долларов", — заявила депутат.

При этом, отметила Панина , Джонсон критически высказывается о Байдене, обвиняя его в политической эксплуатации афроамериканцев, а Уэст никогда не был замечен в симпатиях к демократам и в 2016 году.

По мнению политика, скорее всего, речь может пойти о том, чтобы направить протесты афроамериканского населения в конструктивное русло с конкретными социально-экономическими требованиями — вместо нынешних призывов к роспуску полиции и всеобщему покаянию белого населения.