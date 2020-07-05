Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200705/1573915132.html
В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США
Намерение американского певца Канье Уэста участвовать в гонке за президентское кресло на выборах в США может свидетельствовать о планах по созданию движения,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:25
культура
илон маск
канье уэст
госдума рф
елена панина
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_178cbc885310e788d3f00c2736828dcb.jpg
https://ria.ru/20200618/1573124159.html
https://ria.ru/20200612/1572864284.html
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_0:63:3072:1791_1400x0_80_0_0_178cbc885310e788d3f00c2736828dcb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_83:0:2814:2048_1400x0_80_0_0_e400d07eef4fa48abd11832ea633512e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/84/1562868424_424:0:2472:2048_1400x0_80_0_0_b33501081b009caf9b4036b26a432601.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, канье уэст, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире

В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США

14:57 05.07.2020 (обновлено: 21:25 05.07.2020)
11250
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Намерение американского певца Канье Уэста участвовать в гонке за президентское кресло на выборах в США может свидетельствовать о планах по созданию движения, альтернативного Black Lives Matter, что сыграет на руку действующему американскому лидеру Дональду Трампу, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хештегом "Видение2020". По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты от третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск немедленно выразил свою поддержку Уэсту.
По словам Паниной, сроки регистрации кандидатов в президенты США уже вышли и в этом году Уэст не сможет выдвинуться в качестве третьего кандидата, как это сделал миллиардер Перо.
Американские флаги в Вашингтоне
18 июня, 14:17
Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей
"Однако не исключено, что речь может пойти о попытке создания движения чернокожих американцев, альтернативного протестному Black Lives Matter, либо о перехвате влияния на эти сетевые структуры. Подобную идею, в частности, недавно высказывал первый чернокожий миллиардер Роберт Джонсон, прославившийся требованием выплаты компенсации чернокожим как жертвам работорговли в размере 14 триллионов долларов", — заявила депутат.
При этом, отметила Панина, Джонсон критически высказывается о Байдене, обвиняя его в политической эксплуатации афроамериканцев, а Уэст никогда не был замечен в симпатиях к демократам и в 2016 году.
По мнению политика, скорее всего, речь может пойти о том, чтобы направить протесты афроамериканского населения в конструктивное русло с конкретными социально-экономическими требованиями — вместо нынешних призывов к роспуску полиции и всеобщему покаянию белого населения.
"В этом смысле демарш Уэста на руку Трампу, и поддержка Уэста со стороны последовательного трамписта Илона Маска выглядит логичной. Мы видим, как ориентирующаяся на Трампа часть американского истеблишмента пытается остановить "цветную революцию в США", предлагая сознательной части протестующих, выражаясь языком Трампа, "хорошую сделку". Получится ли это — покажет время", — заключила Панина.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
12 июня, 17:56
Трамп: если бы переговоры с Россией вел Байден, США бы не стало
35535237
Обсудить 9
КультураИлон МаскКанье УэстГосдума РФЕлена ПанинаДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Заготовка воды в поселке Оймякон
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Президент России Владимир Путин
Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Президент Украины Владимир Зеленский
Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Девушка показывает язык
Врачи рассказали, как определить болезни по языку
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Кадр из фильма Каникулы Президента
Актер из "Ералаша" и "Папиных дочек" попал в больницу
Место преступления в США
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Сергей Цеков
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния