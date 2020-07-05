СМИ сообщили о вспышке близкого к SARS-CoV-2 вируса в Китае в 2012 году

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог появиться в Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог появиться в Китае в 2012 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на собственный анализ данных в сообщениях СМИ и публикаций ученых.

Согласно изданию, летом 2012 года вспышка загадочного заболевания была зафиксирована в провинции Юньнань на юго-востоке Китая: шесть мужчин, которые на медном руднике убирали экскременты летучих мышей, были госпитализированы с тяжелой пневмонией, трое из них впоследствии скончались.

Сообщается, у всех них наблюдались симптомы респираторного заболевания, они сдали тесты на SARS-Cov, ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, но анализы были отрицательными. При этом тесты, проведенные Уханьским институтом вирусологии, выявили у заболевших антитела к неизвестному ранее вирусу, генетически схожему с вирусами группы SARS.

Как отмечает Sunday Times , китайским исследователям не удалось обнаружить никаких новостных сообщений о новом заболевании и трех скончавшихся от него пациентах. Тем не менее, пишет издание, можно составить общую картину произошедшего, опираясь на диссертацию китайского медика. В диссертации не указывается точная причина смерти шахтеров, однако отмечается, что "вероятнее всего к ней привело заражение коронавирусом типа SARS от летучей мыши", пишет Sunday Times.

По его данным, впоследствии группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии изучила шахту, где произошла вспышка. Ученые обнаружили в экскрементах летучих мышей свыше ста последовательностей геномов различных коронавирусов. Одна из них упоминается как "новый штамм" SARS и озаглавлен RaBtCov/4991. При этом, отмечает Sunday Times, в опубликованном позже исследовании не упоминаются зараженные шахтеры и летальные исходы, вызванные заболеванием. Сама Ши Чжэнли в интервью журналу Scientific American заявила, что считает причиной гибели шахтеров грибковое заболевание.

В феврале 2020 года, пишет Sunday Times, в журнале Nature появилось исследование, опубликованное Ши Чжэнли и ее коллегами. В статье приводится информация о штамме RaTG13, хранящегося в Уханьском институте вирусологии, степень генетического родства данного вируса с SARS-CoV-2 достигает 96,2%. Как отмечает Sunday Times, данный образец был обнаружен в провинции Юньнань в 2013 году при исследовании того же вида летучей мыши, что и в случае с RaBtCov/4991 - Rhinolophus affinis. "Исследования показали, что RaTG13 практически наверняка является коронавирусом, обнаруженным на заброшенной шахте в 2013 году и получившим название RaBtCov/4991 в опубликованном ранее исследовании. По какой-то причине Ши и ее команда переименовали его", - пишет газета. Такое мнение изданию высказал и британский и американский эксперт Питер Дасзак.

Как пишет Sunday Times, мнения исследователей относительно того, мог ли RaTG13 или схожий с ним вирус трансформироваться в COVID-19 и распространиться вследствие утечки в лаборатории в Ухане сильно разделились. По разным оценкам ученых, RaTG13 потребовалось бы от 20 до 50 лет, чтобы стать полностью идентичным SARS-CoV-2. С этим мнением не согласны другие исследователи, пишет издание. К примеру, согласно профессору Ричарда Эбрайта из Ратгерского университета ( США ), при смене носителей вирус эволюционирует гораздо быстрее и вполне смог бы трансформироваться в SARS-CoV-2 при передаче человеку, добавляет Sunday Times.

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.