СМИ сообщили о вспышке близкого к SARS-CoV-2 вируса в Китае в 2012 году

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог появиться в Китае в 2012 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на собственный анализ данных в сообщениях СМИ и публикаций ученых.
Согласно изданию, летом 2012 года вспышка загадочного заболевания была зафиксирована в провинции Юньнань на юго-востоке Китая: шесть мужчин, которые на медном руднике убирали экскременты летучих мышей, были госпитализированы с тяжелой пневмонией, трое из них впоследствии скончались.
Сообщается, у всех них наблюдались симптомы респираторного заболевания, они сдали тесты на SARS-Cov, ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, но анализы были отрицательными. При этом тесты, проведенные Уханьским институтом вирусологии, выявили у заболевших антитела к неизвестному ранее вирусу, генетически схожему с вирусами группы SARS.
Как отмечает Sunday Times, китайским исследователям не удалось обнаружить никаких новостных сообщений о новом заболевании и трех скончавшихся от него пациентах. Тем не менее, пишет издание, можно составить общую картину произошедшего, опираясь на диссертацию китайского медика. В диссертации не указывается точная причина смерти шахтеров, однако отмечается, что "вероятнее всего к ней привело заражение коронавирусом типа SARS от летучей мыши", пишет Sunday Times.
30 июня, 16:39Сказано в эфиреВрач: грозят ли нам пандемии новых вирусных инфекций? Да, это очевидноУченые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
По его данным, впоследствии группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии изучила шахту, где произошла вспышка. Ученые обнаружили в экскрементах летучих мышей свыше ста последовательностей геномов различных коронавирусов. Одна из них упоминается как "новый штамм" SARS и озаглавлен RaBtCov/4991. При этом, отмечает Sunday Times, в опубликованном позже исследовании не упоминаются зараженные шахтеры и летальные исходы, вызванные заболеванием. Сама Ши Чжэнли в интервью журналу Scientific American заявила, что считает причиной гибели шахтеров грибковое заболевание.
В феврале 2020 года, пишет Sunday Times, в журнале Nature появилось исследование, опубликованное Ши Чжэнли и ее коллегами. В статье приводится информация о штамме RaTG13, хранящегося в Уханьском институте вирусологии, степень генетического родства данного вируса с SARS-CoV-2 достигает 96,2%. Как отмечает Sunday Times, данный образец был обнаружен в провинции Юньнань в 2013 году при исследовании того же вида летучей мыши, что и в случае с RaBtCov/4991 - Rhinolophus affinis. "Исследования показали, что RaTG13 практически наверняка является коронавирусом, обнаруженным на заброшенной шахте в 2013 году и получившим название RaBtCov/4991 в опубликованном ранее исследовании. По какой-то причине Ши и ее команда переименовали его", - пишет газета. Такое мнение изданию высказал и британский и американский эксперт Питер Дасзак.
Как пишет Sunday Times, мнения исследователей относительно того, мог ли RaTG13 или схожий с ним вирус трансформироваться в COVID-19 и распространиться вследствие утечки в лаборатории в Ухане сильно разделились. По разным оценкам ученых, RaTG13 потребовалось бы от 20 до 50 лет, чтобы стать полностью идентичным SARS-CoV-2. С этим мнением не согласны другие исследователи, пишет издание. К примеру, согласно профессору Ричарда Эбрайта из Ратгерского университета (США), при смене носителей вирус эволюционирует гораздо быстрее и вполне смог бы трансформироваться в SARS-CoV-2 при передаче человеку, добавляет Sunday Times.
Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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