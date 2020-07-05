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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573914993.html
СМИ сообщили о вспышке близкого к SARS-CoV-2 вируса в Китае в 2012 году
Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог появиться в Китае в 2012 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на собственный... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
ухань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, ухань, сша

СМИ сообщили о вспышке близкого к SARS-CoV-2 вируса в Китае в 2012 году

14:56 05.07.2020 (обновлено: 19:35 05.07.2020)
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CC BY 2.0 / NIAID / Вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 под микроскопом
Вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 под микроскопом
CC BY 2.0 / NIAID /
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вирус, близкий к SARS-CoV-2, вызвавшему текущую пандемию COVID-19, мог появиться в Китае в 2012 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на собственный анализ данных в сообщениях СМИ и публикаций ученых.
Согласно изданию, летом 2012 года вспышка загадочного заболевания была зафиксирована в провинции Юньнань на юго-востоке Китая: шесть мужчин, которые на медном руднике убирали экскременты летучих мышей, были госпитализированы с тяжелой пневмонией, трое из них впоследствии скончались.
Сообщается, у всех них наблюдались симптомы респираторного заболевания, они сдали тесты на SARS-Cov, ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, но анализы были отрицательными. При этом тесты, проведенные Уханьским институтом вирусологии, выявили у заболевших антитела к неизвестному ранее вирусу, генетически схожему с вирусами группы SARS.
Как отмечает Sunday Times, китайским исследователям не удалось обнаружить никаких новостных сообщений о новом заболевании и трех скончавшихся от него пациентах. Тем не менее, пишет издание, можно составить общую картину произошедшего, опираясь на диссертацию китайского медика. В диссертации не указывается точная причина смерти шахтеров, однако отмечается, что "вероятнее всего к ней привело заражение коронавирусом типа SARS от летучей мыши", пишет Sunday Times.
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По его данным, впоследствии группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии изучила шахту, где произошла вспышка. Ученые обнаружили в экскрементах летучих мышей свыше ста последовательностей геномов различных коронавирусов. Одна из них упоминается как "новый штамм" SARS и озаглавлен RaBtCov/4991. При этом, отмечает Sunday Times, в опубликованном позже исследовании не упоминаются зараженные шахтеры и летальные исходы, вызванные заболеванием. Сама Ши Чжэнли в интервью журналу Scientific American заявила, что считает причиной гибели шахтеров грибковое заболевание.
В феврале 2020 года, пишет Sunday Times, в журнале Nature появилось исследование, опубликованное Ши Чжэнли и ее коллегами. В статье приводится информация о штамме RaTG13, хранящегося в Уханьском институте вирусологии, степень генетического родства данного вируса с SARS-CoV-2 достигает 96,2%. Как отмечает Sunday Times, данный образец был обнаружен в провинции Юньнань в 2013 году при исследовании того же вида летучей мыши, что и в случае с RaBtCov/4991 - Rhinolophus affinis. "Исследования показали, что RaTG13 практически наверняка является коронавирусом, обнаруженным на заброшенной шахте в 2013 году и получившим название RaBtCov/4991 в опубликованном ранее исследовании. По какой-то причине Ши и ее команда переименовали его", - пишет газета. Такое мнение изданию высказал и британский и американский эксперт Питер Дасзак.
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Как пишет Sunday Times, мнения исследователей относительно того, мог ли RaTG13 или схожий с ним вирус трансформироваться в COVID-19 и распространиться вследствие утечки в лаборатории в Ухане сильно разделились. По разным оценкам ученых, RaTG13 потребовалось бы от 20 до 50 лет, чтобы стать полностью идентичным SARS-CoV-2. С этим мнением не согласны другие исследователи, пишет издание. К примеру, согласно профессору Ричарда Эбрайта из Ратгерского университета (США), при смене носителей вирус эволюционирует гораздо быстрее и вполне смог бы трансформироваться в SARS-CoV-2 при передаче человеку, добавляет Sunday Times.
Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКитайУханьСША
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