Exit poll: глава Токио Коикэ лидирует на выборах губернатора города

В этот раз правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто не стала выдвигать своих кандидатов, продемонстрировав, что не станет бороться против Коикэ. Четыре года назад ей, тогда состоявшей в ЛДП, грозили наказаниями вплоть до исключения из своих рядов за то, что она собралась выдвигаться на выборы параллельно с официальным кандидатом от партии. За это время гибкость и решительность губернатора, новаторские приемы, в частности, при борьбе с коронавирусом, завоевали ей такую популярность, что у правящей партии не осталось иного выбора, кроме как предложить ей свою поддержку.