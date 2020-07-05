https://ria.ru/20200705/1573914799.html
Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:39
2020-07-05T14:39
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
аэрофлот
москва
бишкек
киргизия
общество
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москва
бишкек
киргизия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, бишкек, киргизия, общество
БИШКЕК, 5 июл - РИА Новости.
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека
в Москву
, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии
.
Согласно онлайн-табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот
" вылетел из Бишкека в 17.18 (14.18 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Республике Мордовия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.