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Врачи рассказали, как определить болезни по языку
Австралийские стоматологи рассказали, как определить возможное наличие болезней по состоянию языка, пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T17:12
открытия - риа наука
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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открытия - риа наука, в мире

Врачи рассказали, как определить болезни по языку

14:36 05.07.2020 (обновлено: 17:12 05.07.2020)
12330
© Fotolia / vladimirfloydДевушка показывает язык
Девушка показывает язык
© Fotolia / vladimirfloyd
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Австралийские стоматологи рассказали, как определить возможное наличие болезней по состоянию языка, пишет Daily Mail.
Врачи заметили, что у курильщиков и любителей спиртного на языке часто появляется белый налет. Такое явление также может быть следствием плохой гигиены полости рта, однако обычно его можно устранить самостоятельно.
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Если же налет держится на языке до двух недель, дантисты советуют обратиться к врачу. В таком случае следы могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию, когда страдают слизистые оболочки ротовой полости.
Когда язык пациента краснеет и рецепторы на нем становятся ярче, врач может заподозрить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме. При этом может воспалиться горло, но тогда следует обратиться к лору или терапевту: возможно, это фарингит или скарлатина.
В свою очередь, бугорки на языке иногда возникают от острой пищи, а могут указывать на наличие герпеса.
Дантисты также порекомендовали обращаться к врачам, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.
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