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Религия и мировоззрение
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Премьера фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день его юбилея
Онлайн-премьера документального фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день 85-летия всемирно известного буддийского духовного лидера (6 июля) на русском языке... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:35
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гималаи, химачал-прадеш, новости - религия и мировоззрение, снг, монголия

Премьера фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день его юбилея

14:35 05.07.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Онлайн-премьера документального фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день 85-летия всемирно известного буддийского духовного лидера (6 июля) на русском языке на официальном сайте Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (savetibet.ru), причем дважды – в 14.00 мск и в 19.00 мск, сообщили РИА Новости в фонде.
"Вот уже более 30 лет я очень тесно сотрудничаю с западными учеными. Сейчас, когда я думаю о себе, мне порой кажется, что буддийский монах я только наполовину. Наполовину я – ученый", - признается сам Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.
В фильме он от первого лица рассказывает историю о своем путешествии из мира буддизма в мир современной науки, открывая неизвестную ранее широкому зрителю грань своей личности. Он всегда увлекался экспериментальными поисками знаний. В детстве с большим интересом разбирал и собирал механические игрушки, чтобы узнать, как они устроены. И если бы в начале жизненного пути его не признали Далай-ламой XIV, он полагает, что вероятнее всего, стал бы инженером или электриком.
Далай-лама отвергает догматизм, настаивая на том, что в поисках истины любые воззрения необходимо подвергать экспериментальной проверке. С 1987 года он начал регулярно проводить диалоги с выдающимися учеными, в том числе с психологом Полом Экманом, математиком и генетиком Эриком Ландером, нейробиологом Кристофом Кохом, астрофизиком Джорджем Гринштейном, профессором психологии и психиатрии Ричардом Дэвидсоном и нейробиологом Франсиской Варелой. Предметом дискуссий стали происхождение вселенной, идея о существовании множества параллельных вселенных, устройство сознания и природа человека. В картине "Далай-лама – ученый" прослеживается четкое деление на пять основных областей исследования: космология, квантовая физика, когнитивная наука, нейробиология, молекулярная биология и генетика.
Далай-лама
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В фильме использованы уникальные кадры, которые еще нигде не публиковались. Сразу после выхода в свет он получил международное признание, завоевав более 50 наград на кинофестивалях по всему миру.
Правообладателем ленты для показа на русском языке является фонд "Сохраним Тибет" под духовным руководством представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. В честь 85-летия духовного лидера буддизма фильм "преподносится всем зрителям в качестве подарка".
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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