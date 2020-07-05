Премьера фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день его юбилея

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Онлайн-премьера документального фильма "Далай-лама – ученый" пройдет в день 85-летия всемирно известного буддийского духовного лидера (6 июля) на русском языке на официальном сайте Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (savetibet.ru), причем дважды – в 14.00 мск и в 19.00 мск, сообщили РИА Новости в фонде.

"Вот уже более 30 лет я очень тесно сотрудничаю с западными учеными. Сейчас, когда я думаю о себе, мне порой кажется, что буддийский монах я только наполовину. Наполовину я – ученый", - признается сам Далай-лама XIV Тензин Гьяцо.

В фильме он от первого лица рассказывает историю о своем путешествии из мира буддизма в мир современной науки, открывая неизвестную ранее широкому зрителю грань своей личности. Он всегда увлекался экспериментальными поисками знаний. В детстве с большим интересом разбирал и собирал механические игрушки, чтобы узнать, как они устроены. И если бы в начале жизненного пути его не признали Далай-ламой XIV, он полагает, что вероятнее всего, стал бы инженером или электриком.

Далай-лама отвергает догматизм, настаивая на том, что в поисках истины любые воззрения необходимо подвергать экспериментальной проверке. С 1987 года он начал регулярно проводить диалоги с выдающимися учеными, в том числе с психологом Полом Экманом, математиком и генетиком Эриком Ландером, нейробиологом Кристофом Кохом, астрофизиком Джорджем Гринштейном, профессором психологии и психиатрии Ричардом Дэвидсоном и нейробиологом Франсиской Варелой. Предметом дискуссий стали происхождение вселенной, идея о существовании множества параллельных вселенных, устройство сознания и природа человека. В картине "Далай-лама – ученый" прослеживается четкое деление на пять основных областей исследования: космология, квантовая физика, когнитивная наука, нейробиология, молекулярная биология и генетика.

В фильме использованы уникальные кадры, которые еще нигде не публиковались. Сразу после выхода в свет он получил международное признание, завоевав более 50 наград на кинофестивалях по всему миру.

Правообладателем ленты для показа на русском языке является фонд "Сохраним Тибет" под духовным руководством представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. В честь 85-летия духовного лидера буддизма фильм "преподносится всем зрителям в качестве подарка".