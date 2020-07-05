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В Салехарде произошел пожар в котельной
Пожар произошел в Салехарде в ЯНАО на котельной, обслуживающей административные объекты, здание повреждено, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:16
салехард
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РИА Новости
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353
60
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салехард, происшествия

В Салехарде произошел пожар в котельной

14:35 05.07.2020 (обновлено: 15:16 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Салехарде в ЯНАО на котельной, обслуживающей административные объекты, здание повреждено, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня, 5 июля, около 13 часов (11.00 мск) в процессе производства профилактических работ произошло возгорание и повреждение здания котельной "Салехардэнерго"... Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что инцидент не сказался на подаче ресурсов населению, поскольку эта котельная является автономной и обслуживает только административные здания.
При этом в администрации города уточнили, что основное оборудование, расположенное на объекте, исправно. Уже начались ремонтные работы, направленные на восстановление функционирования котельной.
"К началу отопительного сезона котельная будет восстановлена, специалисты проверят исправность всей системы", - добавили в пресс-службе.
Как пояснили РИА Новости в региональном управлении МЧС, ликвидировать возгорание пожарным удалось в течение 10 минут. Огонь повредил помещение котельной на площади 10 квадратных метров.
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СалехардПроисшествия
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