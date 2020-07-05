В Салехарде произошел пожар в котельной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Пожар произошел в Салехарде в ЯНАО на котельной, обслуживающей административные объекты, здание повреждено, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 5 июля, около 13 часов (11.00 мск) в процессе производства профилактических работ произошло возгорание и повреждение здания котельной "Салехардэнерго"... Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что инцидент не сказался на подаче ресурсов населению, поскольку эта котельная является автономной и обслуживает только административные здания.

При этом в администрации города уточнили, что основное оборудование, расположенное на объекте, исправно. Уже начались ремонтные работы, направленные на восстановление функционирования котельной.

"К началу отопительного сезона котельная будет восстановлена, специалисты проверят исправность всей системы", - добавили в пресс-службе.