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США не удалось остановить экспорт иранской нефти, заявили в Тегеране
Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля, заявил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:31
эсхак джахангири
хасан роухани
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вашингтон (город)
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эсхак джахангири, хасан роухани, тегеран (город), вашингтон (город), сша, экономика

США не удалось остановить экспорт иранской нефти, заявили в Тегеране

14:31 05.07.2020
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля, заявил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
"Нефть, являясь основным источником дохода Ирана, оказалась под жесточайшими санкциями. При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана был определен в один миллион баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тысяч баррелей нефти. Сейчас же они (американцы – ред.) заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать", - заявил Джахангири, чьи слова приводятся в релизе на его сайте.
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Его слова прозвучали на фоне разработанных властями Ирана мер, направленных на отход от нефти как основного источника доходов страны. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркивал, что санкции США имели бы меньшей эффект при меньшей зависимости Тегерана от этого источника, а в середине февраля Роухани заявил, что Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть.
Помимо этого, Тегераном предпринимаются попытки пробить себе новые пути для экспорта нефти, прежде всего в обход ключевого энергомаршрута - Ормузского пролива, нестабильность в котором может сказаться и на стабильности поставок нефти из региона в целом.
Еще в Тегеране в 2018 году не исключали, что Иран закроет пролив для других стран в том случае, если исламская республика не сможет экспортировать нефть из-за санкций США. Позже иранские военные заявили об отсутствии подобных планов.
В данный же момент Иран ведет строительство нефтепровода из нефтяного терминала Гуре в порт Джаск, что позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе, минуя Ормузский пролив. Проект планируется завершить в первой четверти 2021 года.
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Эсхак ДжахангириХасан РоуханиТегеран (город)Вашингтон (город)СШАЭкономика
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