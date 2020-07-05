Спасенного из-под завалов на стройке доставят в Киров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Рабочего, спасенного из-под завалов обрушившегося при строительстве ТЦ в городе Зуевка Кировской области, вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным МЧС Кировской области, в 10.56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
"Пострадавший мужчина 1985 года рождения в ближайшее время вертолетом санавиации будет доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, с ним работают хирурги.