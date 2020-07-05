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Спасенного из-под завалов на стройке доставят в Киров
Рабочего, спасенного из-под завалов обрушившегося при строительстве ТЦ в городе Зуевка Кировской области, вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573911705_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_59872a849a3f72a6e0557aa6af08fb26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Спасенного из-под завалов на стройке доставят в Киров

14:28 05.07.2020
478
© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрастиПоследствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрасти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Рабочего, спасенного из-под завалов обрушившегося при строительстве ТЦ в городе Зуевка Кировской области, вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным МЧС Кировской области, в 10.56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
"Пострадавший мужчина 1985 года рождения в ближайшее время вертолетом санавиации будет доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, с ним работают хирурги.
Машина медицинской скорой помощи
Вчера, 13:33
Спасенный из-под завалов на стройке под Кировом находится в реанимации
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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