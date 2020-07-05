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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:27
война в сирии
исламское государство
ирак
сирия
иордания
в мире
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РИА Новости
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353
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исламское государство, ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев

14:27 05.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 34 беженца (женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Также добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,5 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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