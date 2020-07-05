https://ria.ru/20200705/1573914398.html
В Иордании тестируют электронные браслеты для контроля над карантином
Иордания начала использование электронных браслетов для контроля за соблюдением 14-дневного домашнего карантина людьми, которым эта мера предписана в рамках... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:24
2020-07-05T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иордания
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, иордания, в мире
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Иордания
начала использование электронных браслетов для контроля за соблюдением 14-дневного домашнего карантина людьми, которым эта мера предписана в рамках профилактики распространения коронавируса, сообщил официальный представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат.
"Электронные браслеты начали использовать в субботу (для находящихся - ред.) на домашнем карантине", - заявил Убейдат в воскресенье иорданскому телеканалу al-Mamlaka. По его словам, эти меры введены после случаев нарушения 14-дневного карантина в качестве "превентивной меры".
Как сообщил телеканал со ссылкой на главу кризисного центра по противодействию коронавирусу Мазена аль-Фарайя, электронные браслеты используют пока в ограниченном тестовом режиме.
В свою очередь, глава департамента инфекционных заболеваний в министерстве здравоохранения королевства Худейль ас-Саих сообщила агентству Petra, что минздрав "начал распространять браслеты среди 500 человек с целью повысить эффективность домашнего карантина и убедиться в отсутствии контактов" потенциальных переносчиков заболевания.
По последним данным минздрава, в королевстве зарегистрировано 1150 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 902 случая выздоровления пациентов и 10 случаев с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.