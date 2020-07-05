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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:21
война в сирии
исламское государство
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
сирия
в мире
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353
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РИА Новости
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война в сирии, исламское государство, идлиб (мухафаза), латакия (город), сирия, в мире

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:21 05.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три, сообщает Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо - два. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона гуманитарные акции не проводила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Война в СирииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)Латакия (город)СирияВ мире
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