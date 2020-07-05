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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573914151.html
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 284 - до 63 554, умерли еще пять человек, всего скончались 423 пациента,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи

14:09 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 284 - до 63 554, умерли еще пять человек, всего скончались 423 пациента, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 63 270, скончались 418 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Медики
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"Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении. Там отмечается, что всего проведено 1 068 029 тестов.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.
По ее данным, в Белоруссии на 5 июля выздоровели и выписаны 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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