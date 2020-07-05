https://ria.ru/20200705/1573914123.html
В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:08
2020-07-05T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения COVID-19
в США
за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 45 283 новых случая заражения и 242 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
Ранее на протяжении трех дней суточный прирост коронавирусной инфекции в США превышал отметку в 50 тысяч. Днем ранее число заражений составляло 52 104, число жертв - 631.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 839 917 заразившихся, более 129 тысяч из них скончались. Отмечается, что более 894 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 11,2 миллиона случаев заражения и свыше 531 тысячи смертей из-за COVID-19. Свыше шести миллионов человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.