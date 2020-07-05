В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото

Тестирование на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения COVID-19 США за последние сутки увеличилось на 45,3 тысячи, скончались около 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 45 283 новых случая заражения и 242 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Ранее на протяжении трех дней суточный прирост коронавирусной инфекции в США превышал отметку в 50 тысяч. Днем ранее число заражений составляло 52 104, число жертв - 631.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 839 917 заразившихся, более 129 тысяч из них скончались. Отмечается, что более 894 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 11,2 миллиона случаев заражения и свыше 531 тысячи смертей из-за COVID-19. Свыше шести миллионов человек выздоровели.