Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573914091.html
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:07
южная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571710018_0:139:3125:1897_1400x0_80_0_0_e109e789542ebd44db76593f45470ffe.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573896046.html
южная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571710018_0:139:3125:1897_1400x0_80_0_0_e109e789542ebd44db76593f45470ffe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571710018_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_5df4e48970bfbac630aa762261369ac5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571710018_944:321:2671:2048_1400x0_80_0_0_1f07d5dc28fee42cdf82bb56f5327035.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная каролина, в мире

При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека

14:07 05.07.2020
1078
© РИА Новости / Сергей МамонтовПолиция в США
Полиция в США
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
Ранее сообщалось, что 12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Lavish Lounge в ночь на воскресенье.
Флаг Миссисипи во время акции рядом с Капитолием в городе Джексон, должны рассмотреть вопрос об изменении флага штата
4 июля, 18:11
Один человек стал жертвой стрельбы в ночном клубе Миссисипи
По данным телеканала, шериф округа Гривилл уточнил, что в результате стрельбы два человека скончались.
28111201
Обсудить 0
Южная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Место преступления в США
В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Кемерово в ДТП с грузовиком погибли три человека
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В США выявили 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго
В ДР Конго при атаке боевиков погибли не менее 11 человек
Президент России Владимир Путин
Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Машина скорой помощи в Польше
В Польше упал спортивный самолет
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Врач
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 63,5 тысячи
Коммуна Унспак во Франции
Во Франции выбрали любимую деревню страны
Полиция в США
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине пострадали 12 человек
Стенд компании Huawei
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
В Сирию за сутки вернулись более 30 беженцев
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Машина скорой помощи
Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния