https://ria.ru/20200705/1573914091.html
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:07
2020-07-05T14:07
южная каролина
в мире
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южная каролина
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная каролина, в мире