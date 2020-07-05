Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Прописанное в Конституции Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин

"Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в Конституции <…> 1977 года и в прежних конституциях было прописано эксклюзивное, монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны".