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Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:48
владимир путин
ссср
в мире
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"По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны"." Вот даже как!!! А нужно наверное свои интересы связывать с интересами других стран, а не со своей страной, как это и происходит с нынешней элитой, выращенной именно вами господин Путин!
605
Ну да) По сравнению с неудачными конституциями прошлых лет, недавно "принятая" очень эффективна! Чего только стоят "поправки" о том, что масло масляное, а мыло то оказывается мыльное)
429
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ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, ссср, в мире

Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР

14:02 05.07.2020 (обновлено: 19:48 05.07.2020)
55658
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в Конституции <…> 1977 года и в прежних конституциях было прописано эксклюзивное, монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин
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По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны".
"И когда (компартия. — Прим. ред.) сама по себе, без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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Обсудить 266
Владимир ПутинСССРВ мире
Популярные комментарии
"По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны"." Вот даже как!!! А нужно наверное свои интересы связывать с интересами других стран, а не со своей страной, как это и происходит с нынешней элитой, выращенной именно вами господин Путин!
5 июля, 14:27
Vlatko Grey
46550122121
Ну да) По сравнению с неудачными конституциями прошлых лет, недавно "принятая" очень эффективна! Чего только стоят "поправки" о том, что масло масляное, а мыло то оказывается мыльное)
5 июля, 14:36
СКСтой Ктоидётов
292171144101
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