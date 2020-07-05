https://ria.ru/20200705/1573913940.html
Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:02
2020-07-05T19:48
владимир путин
ссср
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573913398.html
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Vlatko Grey
"По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны"." Вот даже как!!! А нужно наверное свои интересы связывать с интересами других стран, а не со своей страной, как это и происходит с нынешней элитой, выращенной именно вами господин Путин!
605
Стой Ктоидётов
Ну да) По сравнению с неудачными конституциями прошлых лет, недавно "принятая" очень эффективна! Чего только стоят "поправки" о том, что масло масляное, а мыло то оказывается мыльное)
429
266
ссср
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702654_0:118:2984:1798_1400x0_80_0_0_f64fdf2534490ec29c21ec4b738e825a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, ссср, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости.
Прописанное в Конституции СССР
право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин
.
"Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в Конституции <…> 1977 года и в прежних конституциях было прописано эксклюзивное, монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны".
"И когда (компартия. — Прим. ред.) сама по себе, без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать", — сказал Путин.