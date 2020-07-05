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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573913736.html
На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1400x0_80_0_0_a06d6391be8a8a32665883c60d16ff87.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус

13:50 05.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +40 случаев… Итого на 5 июля в Сахалинской области 984 случая заболевания, 490 человек выписано с выздоровлением, 494 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 09:34Распространение нового коронавируса
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
По информации оперштаба, 25 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены у пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ. Остальные заразились от ранее заболевших COVID-19.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков. Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции. Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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