На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус

"COVID-19. В Сахалинской области +40 случаев… Итого на 5 июля в Сахалинской области 984 случая заболевания, 490 человек выписано с выздоровлением, 494 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков. Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции. Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.