Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573913634.html
Бывший премьер Франции вступил в должность мэра Гавра
Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье вступил в должность мэра портового города Гавр, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:47
эдуар филипп
гавр
эммануэль макрон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149455/31/1494553153_0:167:3027:1870_1400x0_80_0_0_4213dd220df0b432d8456c99807d7ae5.jpg
https://ria.ru/20200703/1573872438.html
https://ria.ru/20200703/1573840288.html
гавр
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149455/31/1494553153_0:167:3027:1870_1400x0_80_0_0_4213dd220df0b432d8456c99807d7ae5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149455/31/1494553153_156:0:2872:2037_1400x0_80_0_0_aa049176210549ffc051ef72c345ed6b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149455/31/1494553153_496:0:2533:2037_1400x0_80_0_0_bf9316eb4d35f881d904c5a4f0b34730.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдуар филипп, гавр, эммануэль макрон, франция, в мире

Бывший премьер Франции вступил в должность мэра Гавра

13:47 05.07.2020
545
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуар Филипп
Эдуар Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Эдуар Филипп. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье вступил в должность мэра портового города Гавр, сообщает газета Parisien.
Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабмина, после того как он по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра города Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера страны. На место Филиппа пришел Жан Кастекс.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
3 июля, 20:13
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Сообщается, что спустя два дня после своей отставки с должности премьера Филипп вновь надел ленту цветов государственного флага - главный атрибут мэра во Франции - после того, как в воскресенье его переизбрали на муниципальном совете. Отмечается, что его переизбрание на совете не стало сюрпризом, так как ранее он одержал уверенную победу на муниципальных выборах.
По данным газеты, многие жители города пришли посмотреть на переизбрание бывшего премьера, однако из-за соблюдения санитарных мер не все смогли попасть в зал, где проходило заседание совета. В связи с этим холле мэрии был установлен большой экран, где жители смогли следить за мероприятием.
Эдуард Филипп
3 июля, 12:14
Биография Эдуара Филиппа
321000
Обсудить 0
Эдуар ФилиппГаврЭммануэль МакронФранцияВ мире
Рекомендуем
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 18%
Президент России Владимир Путин
Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус
Коммуна Унспак во Франции
Во Франции выбрали любимую деревню страны
Стенд компании Huawei
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Число выздоровевших после COVID-19 в Петербурге приблизилось к 20 тысячам
Канье Уэст
В Госдуме оценили решение Канье Уэста бороться за пост президента США
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Бату Хасиков
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В Румынии еще 391 человек заболел COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Заготовка воды в поселке Оймякон
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
00:31Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Лента новостейМолния