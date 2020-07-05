Бывший премьер Франции вступил в должность мэра Гавра

Сообщается, что спустя два дня после своей отставки с должности премьера Филипп вновь надел ленту цветов государственного флага - главный атрибут мэра во Франции - после того, как в воскресенье его переизбрали на муниципальном совете. Отмечается, что его переизбрание на совете не стало сюрпризом, так как ранее он одержал уверенную победу на муниципальных выборах.