Путин рассказал о значении поправок к Конституции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — заявил глава государства в интервью, которое было показано в эфире телеканала "Россия 1"

Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, "как восстанавливать государственность" и в союзном договоре 1922 года "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства".

"Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах — вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее". Владимир Путин

Он отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения — он "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии".

"Никакого выхода из состава Советского Союза будущего не предусматривалось. Но в конечном итоге была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года", — добавил российский лидер.

Потом же, по его словам, эти положения "начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая "в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий", могла выйти из состава Союза не "с чем пришла", а забрав "подарки от русского народа".

"Ведь ничего этого не было прописано", — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Путин также отметил, что в Конституции есть "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом".

"С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решения судебных международных инстанций, зарубежных, не могут противоречить Конституции Российской Федерации", — пояснил президент.

Поправки в Конституцию

Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.

Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).