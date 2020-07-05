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Спасенный из-под завалов на стройке под Кировом находится в реанимации
Спасенный из-под завалов обрушившегося строящегося ТЦ в Зуевке Кировской области рабочий находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Спасенный из-под завалов на стройке под Кировом находится в реанимации

13:33 05.07.2020 (обновлено: 13:46 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи
Машина медицинской скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Машина медицинской скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Спасенный из-под завалов обрушившегося строящегося ТЦ в Зуевке Кировской области рабочий находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным МЧС Кировской области, в 10.56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевке по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
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"Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в региональном МЧС агентству сообщили, что на месте происшествия работает 40 человек, в том числе 20 – от МЧС. Продолжается разбор завалов с применением спецтехники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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