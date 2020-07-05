Спасенный из-под завалов на стройке под Кировом находится в реанимации

"Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в региональном МЧС агентству сообщили, что на месте происшествия работает 40 человек, в том числе 20 – от МЧС. Продолжается разбор завалов с применением спецтехники.