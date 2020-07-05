Спасенный из-под завалов на стройке под Кировом находится в реанимации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Спасенный из-под завалов обрушившегося строящегося ТЦ в Зуевке Кировской области рабочий находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным МЧС Кировской области, в 10.56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевке по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
"Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в региональном МЧС агентству сообщили, что на месте происшествия работает 40 человек, в том числе 20 – от МЧС. Продолжается разбор завалов с применением спецтехники.