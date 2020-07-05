В Ингушетии четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас всего 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3138 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего в регионе госпитализировано 142 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3154 человек. Выздоровели 2494 человека.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7266 человек, остаются под наблюдением 276 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.