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В Ингушетии четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:33
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия

В Ингушетии четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

13:33 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас всего 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3138 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 142 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3154 человек. Выздоровели 2494 человека.
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По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7266 человек, остаются под наблюдением 276 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Ингушетия
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