https://ria.ru/20200705/1573913256.html
В Ингушетии четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:33
2020-07-05T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_2747583a53540459b0372f11fa53d1a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_ed0bfae053b12de4f2c31f302b4dca07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости.
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ингушетии
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас всего 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3138 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 142 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3154 человек. Выздоровели 2494 человека.
По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7266 человек, остаются под наблюдением 276 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.