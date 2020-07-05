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В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 18,6 тысячи
Число жителей Нижегородской области, заболевших коронавирусом, превысило 18,6 тысячи человек, выписаны из больниц более 12,2 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:32
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество

В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 18,6 тысячи

13:32 05.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Число жителей Нижегородской области, заболевших коронавирусом, превысило 18,6 тысячи человек, выписаны из больниц более 12,2 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 5 июля, в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 614 человек. При этом около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 235 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
Нижний Новгород
3 июля, 11:46Распространение нового коронавируса
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С начала пандемии в Нижегородской области скончались 263 пациента с коронавирусом.
"Около 66% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписали еще 121 человека. Всего выздоровевших - 12 272 человека", - отмечается в сообщении.
По данным на 5 июля, в Нижегородской области 422 872 человека сдали тесты на коронавирус, из них за последние сутки - 6248 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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