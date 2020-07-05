https://ria.ru/20200705/1573913213.html
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 18,6 тысячи
Число жителей Нижегородской области, заболевших коронавирусом, превысило 18,6 тысячи человек, выписаны из больниц более 12,2 тысячи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:32
2020-07-05T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1400x0_80_0_0_05599ecaff9782d3c20c5d29a9aa205b.jpg
https://ria.ru/20200703/1573837717.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1400x0_80_0_0_05599ecaff9782d3c20c5d29a9aa205b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_186:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_2a343a9fe323cd29677abc7444f44209.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_527:0:2574:2047_1400x0_80_0_0_6c460be4d39f914767b251037b193945.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости.
Число жителей Нижегородской области
, заболевших коронавирусом
, превысило 18,6 тысячи человек, выписаны из больниц более 12,2 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 5 июля, в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 614 человек. При этом около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 235 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в Нижегородской области скончались 263 пациента с коронавирусом.
"Около 66% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписали еще 121 человека. Всего выздоровевших - 12 272 человека", - отмечается в сообщении.
По данным на 5 июля, в Нижегородской области 422 872 человека сдали тесты на коронавирус, из них за последние сутки - 6248 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.