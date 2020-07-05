В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило 18,6 тысячи

"По данным на 5 июля, в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших – 18 614 человек. При этом около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 235 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.