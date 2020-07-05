Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573913109.html
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:28
россия
бату хасиков
владимир путин
республика калмыкия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1400x0_80_0_0_aacaf7b2487eeffd4cd6d445676ef5bc.jpg
https://ria.ru/20200705/1573908304.html
Ну, сейчас начнется... кто следующий?
23
16
россия
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_0:203:2922:1847_1400x0_80_0_0_aacaf7b2487eeffd4cd6d445676ef5bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_a798034422ee06da9307136c8a666e76.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155195/75/1551957530_437:0:2485:2048_1400x0_80_0_0_3e81c107ab505b1f7c53cfaf456429e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бату хасиков, владимир путин, республика калмыкия, общество

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

13:28 05.07.2020
18130
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБату Хасиков
Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бату Хасиков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
Хасиков в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "Вконтакте", предложил внести изменения в принятое 5 апреля 1994 года Степное Уложение, назвав документ наследием 1990-х годов.
"Утвержденные же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне… С учетом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого - подготовить изменения в конституцию нашей республики", - сказал он.
Глава региона поздравил жителей Калмыкии с Днем республики и 100-летием автономии, которые отмечаются в воскресенье. Он призвал чтить героев Калмыкии и предложил вернуть проспекту Остапа Бендера имя полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, они вступили в силу 4 июля. Ранее поправки были одобрены на общероссийском голосовании.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:35
Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
511822526
Обсудить 16
РоссияБату ХасиковВладимир ПутинРеспублика КалмыкияОбщество
Популярные комментарии
Ну, сейчас начнется... кто следующий?
5 июля, 13:34
бмблагородный мечтатель
2010002
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР
Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена
Глава Group-IB считает, что школьники могут устроить киберсюрпризы на ЕГЭ
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали высказывание Зеленского о флоте в Одессе
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Роман Путин
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Сергей Цеков
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Заготовка воды в поселке Оймякон
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
00:31Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Лента новостейМолния