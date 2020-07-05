Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава региона поздравил жителей Калмыкии с Днем республики и 100-летием автономии, которые отмечаются в воскресенье. Он призвал чтить героев Калмыкии и предложил вернуть проспекту Остапа Бендера имя полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.