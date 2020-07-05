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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573913075.html
В Румынии еще 391 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 391, до 28 973, всего с начала пандемии умерли 1750 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
румыния
в мире
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире

В Румынии еще 391 человек заболел COVID-19

13:27 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 391, до 28 973, всего с начала пандемии умерли 1750 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 28 582 случаях заражения, 1731 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 28 973 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1750 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 21,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
Врач обходит пациентов в реанимации
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗРумынияВ мире
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