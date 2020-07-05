В Румынии еще 391 человек заболел COVID-19

Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус

КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 391, до 28 973, всего с начала пандемии умерли 1750 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 28 582 случаях заражения, 1731 из которых стал летальным.

"На сегодня в Румынии подтверждено 28 973 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1750 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 21,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.