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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200705/1573913039.html
Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по "коронавирусному" перемирию
Папа Римский Франциск поддержал резолюцию СБ ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:24
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
папа римский
антониу гутерреш
совет безопасности оон
ватикан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, папа римский, антониу гутерреш, совет безопасности оон, ватикан, в мире

Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по "коронавирусному" перемирию

13:24 05.07.2020
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© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу
Папа Франциск проводит мессу
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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Папа Франциск проводит мессу . Архивное фото
ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск поддержал резолюцию СБ ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса.
"Достоин похвалы призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для срочного оказания столь нужной гуманитарной помощи", - заявил он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
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СБ ООН в среду принял резолюцию в поддержку призыва генсека Антониу Гутерреша к прекращению огня. Документ в том числе призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.
"Я надеюсь, что это решение будет эффективно и оперативно реализовано на благо многих страдающих людей. Эта резолюция Совета безопасности да станет первым отважным шагом к мирному будущему!" - сказал папа Франциск.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Папа РимскийАнтониу ГутеррешСовет Безопасности ООНВатиканВ мире
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