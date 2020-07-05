Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по "коронавирусному" перемирию

Папа римский выразил солидарность со всеми, кто борется с COVID-19

Папа римский выразил солидарность со всеми, кто борется с COVID-19

"Я надеюсь, что это решение будет эффективно и оперативно реализовано на благо многих страдающих людей. Эта резолюция Совета безопасности да станет первым отважным шагом к мирному будущему!" - сказал папа Франциск.