Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по "коронавирусному" перемирию

ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск поддержал резолюцию СБ ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса.
"Достоин похвалы призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для срочного оказания столь нужной гуманитарной помощи", - заявил он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
СБ ООН в среду принял резолюцию в поддержку призыва генсека Антониу Гутерреша к прекращению огня. Документ в том числе призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.
"Я надеюсь, что это решение будет эффективно и оперативно реализовано на благо многих страдающих людей. Эта резолюция Совета безопасности да станет первым отважным шагом к мирному будущему!" - сказал папа Франциск.
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