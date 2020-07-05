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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200705/1573912929.html
В СПЧ оценили организацию голосования по поправкам в Москве
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Москве отметила, что мероприятие прошло в соответствие... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:20
голосование по поправкам в конституцию
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество

В СПЧ оценили организацию голосования по поправкам в Москве

13:20 05.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Москве отметила, что мероприятие прошло в соответствие с общепринятыми стандартами, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.
Заседание группы состоялось 3 июля, на нем общественники обсудили процесс голосования, работу наблюдателей и комиссий, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на избирательных участках.
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"Правозащитники отметили, что в целом общероссийское голосование в Москве прошло в соответствии с общепризнанными стандартами, под контролем наблюдателей, российских и международных экспертов, гражданского общества", - говорится в сообщении.
В ходе работы группа проверила 671 сообщение о возможных нарушениях во время голосования. Более 10% сообщений были ложными. Эксперты квалифицировали как нарушения только 2% от общего числа жалоб.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МоскваОбщество
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