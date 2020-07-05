В СПЧ оценили организацию голосования по поправкам в Москве

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Москве отметила, что мероприятие прошло в соответствие с общепринятыми стандартами, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ

Заседание группы состоялось 3 июля, на нем общественники обсудили процесс голосования, работу наблюдателей и комиссий, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на избирательных участках.

"Правозащитники отметили, что в целом общероссийское голосование в Москве прошло в соответствии с общепризнанными стандартами, под контролем наблюдателей, российских и международных экспертов, гражданского общества", - говорится в сообщении.

В ходе работы группа проверила 671 сообщение о возможных нарушениях во время голосования. Более 10% сообщений были ложными. Эксперты квалифицировали как нарушения только 2% от общего числа жалоб.