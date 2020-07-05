https://ria.ru/20200705/1573912929.html
В СПЧ оценили организацию голосования по поправкам в Москве
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Москве отметила, что мероприятие прошло в соответствие... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:20
2020-07-05T13:20
голосование по поправкам в конституцию
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763571_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_7f75f0c618801fec2e10ba8af2fe431d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, общество
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу голосования по поправкам в Конституцию России в Москве
отметила, что мероприятие прошло в соответствие с общепринятыми стандартами, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ
.
Заседание группы состоялось 3 июля, на нем общественники обсудили процесс голосования, работу наблюдателей и комиссий, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на избирательных участках.
"Правозащитники отметили, что в целом общероссийское голосование в Москве прошло в соответствии с общепризнанными стандартами, под контролем наблюдателей, российских и международных экспертов, гражданского общества", - говорится в сообщении.
В ходе работы группа проверила 671 сообщение о возможных нарушениях во время голосования. Более 10% сообщений были ложными. Эксперты квалифицировали как нарушения только 2% от общего числа жалоб.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.