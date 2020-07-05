Число умерших с коронавирусом во Владимирской области достигло 74

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 71 до 74, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 4 июля их число достигло 71.

"За период наблюдения в области отмечено 74 летальных случая. Выздоровели в регионе 3154 пациента с коронавирусом, в том числе за 4 июля – 27 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 119 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализирован 41 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 642 – с пневмонией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4598 случаев заболевания COVID-19.