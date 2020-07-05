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Число умерших с коронавирусом во Владимирской области достигло 74
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 71 до 74, сообщила администрация региона. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область

Число умерших с коронавирусом во Владимирской области достигло 74

13:20 05.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 71 до 74, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 4 июля их число достигло 71.
"За период наблюдения в области отмечено 74 летальных случая. Выздоровели в регионе 3154 пациента с коронавирусом, в том числе за 4 июля – 27 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 119 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализирован 41 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 642 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4598 случаев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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