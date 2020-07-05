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Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило 14 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Марокко превысило 14 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, марокко, в мире

Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило 14 тысяч

13:17 05.07.2020 (обновлено: 13:18 05.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Марокко превысило 14 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в королевстве достигло 14 132 (+698 за сутки), выздоровели 9410 человек (+196 за сутки), скончались 234 (+2 за сутки). Более четверти всех заражений (25,90%) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.
Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МароккоВ мире
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