Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области

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На кадрах видно разрушенное одноэтажное здание, на месте происшествия работают следователи.

ЧП в строящемся ТЦ произошло утром в воскресенье. Перекрытия обрушились во время строительных работ.

Под завалами оказались четыре человека, одного из них удалось спасти. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Позднее мужчину вертолетом перевезли в Центр травматологии в Кирове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди").