https://ria.ru/20200705/1573912772.html
Опубликовано видео с места обрушения ТЦ в Кировской области
Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, в результате которого погибли трое рабочих. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:55
2020-07-05T17:31
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
2020-07-05T13:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Следственный комитет
опубликовал видео
с места обрушения в торговом центре в городе Зуевка Кировской области
, в результате которого погибли трое рабочих.
На кадрах видно разрушенное одноэтажное здание, на месте происшествия работают следователи.
ЧП в строящемся ТЦ произошло утром в воскресенье. Перекрытия обрушились во время строительных работ.
Под завалами оказались четыре человека, одного из них удалось спасти. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Позднее мужчину вертолетом перевезли в Центр травматологии в Кирове.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди").
В пресс-службе регионального МЧС РИА Новости сообщили, что из-под завалов достали тела всех погибших, аварийно-спасательные работы продолжаются.