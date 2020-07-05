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В Саранске умер инфекционист, заразившийся коронавирусом
Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске умер от коронавирусной пневмонии, сообщает оперштаб Мордовии. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саранск, происшествия

В Саранске умер инфекционист, заразившийся коронавирусом

13:09 05.07.2020 (обновлено: 15:39 05.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске умер от коронавирусной пневмонии, сообщает оперштаб Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, зараженных коронавирусом: две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург, а также двое медработников с подозрением на коронавирус — завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы и медсестра поликлиники в Саранске.
"Скончался Николай Николаевич Лобачёв 1979 года рождения. Он работал врачом-инфекционистом в РКБ имени Каткова с 2010 года. Причиной смерти стала коронавирусная пневмония, подтвержденная при жизни", — говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам погибшего.
Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 35 случаев коронавируса, 11 из них — в Саранске. Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3577 случаев коронавируса, 2408 человек выздоровели, 27 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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