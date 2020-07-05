https://ria.ru/20200705/1573912695.html
В Саранске умер инфекционист, заразившийся коронавирусом
Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске умер от коронавирусной пневмонии, сообщает оперштаб Мордовии. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:09
2020-07-05T15:39
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саранск
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости.
Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске
умер от коронавирусной пневмонии, сообщает оперштаб Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, зараженных коронавирусом: две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург, а также двое медработников с подозрением на коронавирус — завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы и медсестра поликлиники в Саранске.
"Скончался Николай Николаевич Лобачёв 1979 года рождения. Он работал врачом-инфекционистом в РКБ имени Каткова с 2010 года. Причиной смерти стала коронавирусная пневмония, подтвержденная при жизни", — говорится в сообщении.
Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам погибшего.
Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 35 случаев коронавируса, 11 из них — в Саранске. Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3577 случаев коронавируса, 2408 человек выздоровели, 27 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.