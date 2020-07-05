В Саранске умер инфекционист, заразившийся коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Врач-инфекционист Республиканской клинической больницы имени Каткова в Саранске умер от коронавирусной пневмонии, сообщает оперштаб Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, зараженных коронавирусом: две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург, а также двое медработников с подозрением на коронавирус — завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы и медсестра поликлиники в Саранске.

"Скончался Николай Николаевич Лобачёв 1979 года рождения. Он работал врачом-инфекционистом в РКБ имени Каткова с 2010 года. Причиной смерти стала коронавирусная пневмония, подтвержденная при жизни", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам погибшего.

Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 35 случаев коронавируса, 11 из них — в Саранске. Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 3577 случаев коронавируса, 2408 человек выздоровели, 27 скончались.