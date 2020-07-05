В ВСУ выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 5 июля в Вооруженных силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - пять. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.