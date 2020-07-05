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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573912600.html
В ВСУ выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
Семнадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

13:04 05.07.2020
243
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Семнадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 5 июля в Вооруженных силах Украины болеет 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - пять. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
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4 июля, 09:18Распространение нового коронавируса
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Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека.
По последним данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране с начала пандемии составляет 48 500, умерли 1249 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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