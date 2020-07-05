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В ОАЭ создали должность госминистра цифровой экономики и ИИ
Власти ОАЭ приняли решение создать новую должность госминистра цифровой экономики и искусственного интеллекта и провести другие структурные реформы в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:55
сухейль аль-мазруи
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дубай (город)
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РИА Новости
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сухейль аль-мазруи, оаэ, дубай (город), в мире

В ОАЭ создали должность госминистра цифровой экономики и ИИ

12:55 05.07.2020
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© РИА Новости / Людмила ТитоваМечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Власти ОАЭ приняли решение создать новую должность госминистра цифровой экономики и искусственного интеллекта и провести другие структурные реформы в правительстве, чтобы повысить эффективность его работы, сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум в воскресенье.
"Создана должность государственного министра цифровой экономики, искусственного интеллекта и приложений по удаленной работе, ее займет Умар аль-Уляма", - сообщил премьер-министр в Twitter, отметив, что "рабочая среда в медицине, образовании и торговле существенно изменится" и ОАЭ "стремятся быть в авангарде этих изменений".
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Согласно принятым решениям, в стране будет проведено "слияние 50% федеральных структур", а также "создание новых должностей госминистров и исполнительных директоров в специализированных секторах", которые нужны стране для "стремительного рывка в будущее".
Как сообщил премьер, созданное в 2016 году министерство счастья и контроля за качеством жизни будет интегрировано в министерство социального развития.
Национальный совет по вопросам информации и Федеральная организация молодежи объединяются с министерством культуры в рамках министерства по делам культуры и молодежи, руководить которым будут сразу два министра - госминистр по делам молодежи и министр по делам культуры и молодежи.
Назначаются также три министра экономического ведомства страны - Абдалла бен Таук аль-Марри в качестве министра экономики, Ахмед Бельхуль в качестве министра по делам предпринимателей, малых и средних проектов и Тани аз-Зейди в качестве госминистра по внешней торговле.
Министерство энергетики будет объединено с министерством инфраструктуры, его возглавит Сухейль аль-Мазруи.
Создается также министерство промышленности и передовых технологий во главе с Султаном аль-Джабером.
Кроме этого, принято решение "упразднить 50% центров госуслуг и перевести их на цифровые платформы в течение двух лет".
"Цель структурных изменений - правительство, которое будет быстрее принимать решения, лучше соответствовать переменам, использовать существующие возможности и реагировать на новый этап нашей истории, гибкое и быстрое правительство", - отметил премьер.
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Сухейль аль-МазруиОАЭДубай (город)В мире
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