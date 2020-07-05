https://ria.ru/20200705/1573912321.html
Иран обновил рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
Иран зафиксировал новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека, сообщила официальный представитель Минздрава страны... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:54
2020-07-05T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 5 июл — РИА Новости. Иран
зафиксировал новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека, сообщила официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.
Прежний антирекорд был установлен 29 июня — тогда скончались 162 человека.
В эфире телеканала IRINN
представитель Минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2560 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 163 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 240 438, жертв — 11 571. При этом на данный момент выздоровели 201 330 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал свыше 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трехзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.