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Спасатели разбирают завалы обрушившегося ТЦ под Кировом
Спасатели применяют спецтехнику для разбора завалов на месте обрушения строящегося магазине в городе Зуевка Кировской области, в результате которого погибли три РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
Спасатели и следователи работают на месте обрушения на стройке под Кировом
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Спасатели разбирают завалы обрушившегося ТЦ под Кировом

12:51 05.07.2020 (обновлено: 13:58 05.07.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Спасатели применяют спецтехнику для разбора завалов на месте обрушения строящегося магазине в городе Зуевка Кировской области, в результате которого погибли три человека, сообщает МЧС по региону.
По данным МЧС Кировской области в 10.56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, три человека погибли, один извлечен из-под завалов и доставлен в больницу. Региональное СУСК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди.
"На месте происшествия работают сотрудники МЧС, применяется спецтехника, в том числе гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Медведь" (применяется для перемещения фрагментов разрушенных зданий и деблокировки пострадавших – ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве Кировской области, сдать в эксплуатацию торговый центр должны были к осени 2020 года, его строительство велось частной организацией. "Стройка была огорожена, доступ посторонним лицам был закрыт", - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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