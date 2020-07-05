https://ria.ru/20200705/1573912185.html
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:49
2020-07-05T13:06
земля - риа наука
аляска
сша
в мире
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https://ria.ru/20200701/1573720363.html
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука, аляска, сша, в мире