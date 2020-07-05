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У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:06
земля - риа наука
аляска
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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земля - риа наука, аляска, сша, в мире

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

12:49 05.07.2020 (обновлено: 13:06 05.07.2020)
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© Flickr / Alana SiseАляска
Аляска
© Flickr / Alana Sise
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в воскресенье в 08:53 по времени UTC (11:53 мск) в 219 километрах к югу от города Санд-Пойнт. Очаг располагался на глубине десять километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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Земля - РИА НаукаАляскаСШАВ мире
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