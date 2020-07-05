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Распространение нового коронавируса
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Власти Палестины продлили режим ЧП из-за коронавируса на месяц
Власти Палестины продлили на месяц режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
махмуд аббас
палестина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, махмуд аббас, палестина, в мире

Власти Палестины продлили режим ЧП из-за коронавируса на месяц

12:44 05.07.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ГАЗА, 5 июл - РИА Новости. Власти Палестины продлили на месяц режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА.
"Президент Палестины Махмуд Аббас принял указ о продлении чрезвычайного положения в Палестине на тридцать дней, начиная с воскресенья, 5 мая, для борьбы с распространением коронавируса", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что Аббас продлевает режим ЧП в четвертый раз.
В последние недели в Палестине наблюдается высокий прирост зараженных коронавирусом. По данным властей, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 тысячи, скончались 18 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМахмуд АббасПалестинаВ мире
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