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Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной
Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:40
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петер сийярто
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, петер сийярто, венгрия, украина, в мире

Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной

12:40 05.07.2020
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© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия с 29 июня откроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной.
"В частности с 14.00 (совпадает с мск - ред.) 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань"-"Лужники" и "Захонь"-"Чоп (Тиса)", - сообщила пресс-служба.
Пункты пропуска были закрыты из-за ситуации с коронавирусом.
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