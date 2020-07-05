Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной

"В частности с 14.00 (совпадает с мск - ред.) 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань"-"Лужники" и "Захонь"-"Чоп (Тиса)", - сообщила пресс-служба.