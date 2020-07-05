https://ria.ru/20200705/1573912043.html
Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной
Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной, сообщила в воскресенье Госпогранслужба Украины. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:40
2020-07-05T12:40
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украина
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5
венгрия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, петер сийярто, венгрия, украина, в мире