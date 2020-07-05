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В списки рейса Бишкек — Москва включены 103 пассажира
Право покинуть Киргизию вывозным рейсом Бишкек-Москва в воскресенье имеют 103 россиянина, сообщил представитель Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:03
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
москва
бишкек
киргизия
общество
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1
москва
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_83ac2781abcd044c28c7972e1d7f943f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, москва, бишкек, киргизия, общество

В списки рейса Бишкек — Москва включены 103 пассажира

12:38 05.07.2020 (обновлено: 13:03 05.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Право покинуть Киргизию вывозным рейсом Бишкек-Москва в воскресенье имеют 103 россиянина, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Обновлен список пассажиров рейса AFL1881 БишкекМосква 05.07.2020 в 16:05 (по местному времени). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Киргизия - РФ".
В опубликованных списках значатся 103 человека.
Минкомсвязь РФ сообщила также, что стоимость билета на этот рейс составляет 200 евро.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаМоскваБишкекКиргизияОбщество
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