https://ria.ru/20200705/1573911992.html
В списки рейса Бишкек — Москва включены 103 пассажира
Право покинуть Киргизию вывозным рейсом Бишкек-Москва в воскресенье имеют 103 россиянина, сообщил представитель Минкомсвязи РФ. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:38
2020-07-05T13:03
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
москва
бишкек
киргизия
общество
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https://ria.ru/20200704/1573881078.html
1
москва
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_83ac2781abcd044c28c7972e1d7f943f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, москва, бишкек, киргизия, общество