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При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:34
южная каролина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
южная каролина, в мире

При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине пострадали 12 человек

12:34 05.07.2020
464
© AP Photo / Eric GayПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / Eric Gay
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на диспетчера местного департамента полиции.
Сообщается, что звонки о стрельбе в клубе Lavish Lounge поступили в управление шерифа города Гринвилл в 1.51 (8.51 мск). 12 человек, получившие ранения, были доставлены в больницу.
Полиция США
4 июля, 05:33
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Сведений о погибших на данный момент нет.
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