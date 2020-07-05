https://ria.ru/20200705/1573911912.html
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском Гринвилле, штат Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:34
2020-07-05T12:34
южная каролина
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573879236.html
1
южная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная каролина, в мире