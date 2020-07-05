Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Ранее местный новостной портал NGS24 сообщил о том, что врач-гинеколог со стажем 34 года скончалась от поражения легких из-за коронавируса. В СМИ утверждается, что первоначально ей отказались делать компьютерную томографию со словами "не влезет". В результате медику сделали снимок, и он показал "чистые" легкие. Уточняется, после томографию все-таки сделали, но было уже поздно - легкие были поражены почти на 100%.