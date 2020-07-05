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Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:31
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, уяр, происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

12:31 05.07.2020
12173
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее местный новостной портал NGS24 сообщил о том, что врач-гинеколог со стажем 34 года скончалась от поражения легких из-за коронавируса. В СМИ утверждается, что первоначально ей отказались делать компьютерную томографию со словами "не влезет". В результате медику сделали снимок, и он показал "чистые" легкие. Уточняется, после томографию все-таки сделали, но было уже поздно - легкие были поражены почти на 100%.
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"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по сообщению средств массовой информации о смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду несвоевременного оказания ей медицинской помощи. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.
Ранее минздрав Красноярского края начал проверку после того, как пациенты районной больницы в Уяре пожаловались на плохие условия содержания, отсутствие аппаратов ИВЛ, нехватку сотрудников и несоблюдение санитарных условий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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