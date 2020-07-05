Из-под завалов на стройке под Кировом извлекли пострадавшего

"Здание торгового центра строила частная организация. На месте работают МЧС и скорая. Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ, состояние уточняется. На место происшествия выехали следователи из Кирова. Ситуация находится на контроле правительства Кировской области", - сообщила собеседница агентства.