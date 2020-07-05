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Из-под завалов на стройке под Кировом извлекли пострадавшего
Один выживший извлечен из-под завалов строящегося магазина в городе Зуевка Кировской области, трое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Из-под завалов на стройке под Кировом извлекли пострадавшего

12:28 05.07.2020 (обновлено: 12:40 05.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрастиПоследствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
© Фото : ГУ МЧС по Кировской обрасти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Один выживший извлечен из-под завалов строящегося магазина в городе Зуевка Кировской области, трое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По данным МЧС Кировской области в 10:56 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в городе Зуевка по улице Свердлова, д.1а произошло обрушение перекрытий в строящемся здании магазина. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительной информации, 3 человека погибли, 1 пострадал, он находился под завалами.
"Здание торгового центра строила частная организация. На месте работают МЧС и скорая. Трое человек погибли, одного достали из-под завалов, он доставлен в Зуевскую ЦРБ, состояние уточняется. На место происшествия выехали следователи из Кирова. Ситуация находится на контроле правительства Кировской области", - сообщила собеседница агентства.
Последствия обрушения в ходе строительных работ в городе Зуевка Кировской области
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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